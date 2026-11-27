Zwischen Witz und Wahrheit Kay Ray nimmt in Lahnstein kein Blatt vor den Mund Dirk Förger 27.11.2026, 18:00 Uhr

i Kay Ray verbindet bei seinem Auftritt im Theater Lahnstein derbe Pointen mit scharfer Zeitgeistkritik. Dirk Förger

Derbe Witze, scharfe Zeitgeistkritik und musikalische Einlagen: Kay Ray sorgt im Theater Lahnstein für einen Abend voller Kontraste. Doch hinter der provokanten Bühnenfigur steckt auch ein nachdenklicher Künstler, der durchaus eigene Grenzen kennt.

„Was passiert, wenn ein Zeuge Jehovas mit einem Atheisten gekreuzt wird? – Dann bekommt man jemanden, der grundlos an der Haustür klingelt.“ Eine vergleichsweise harmlose Pointe für Kay Ray, der am Donnerstagabend im Theater Lahnstein gastierte. Vergleichsweise deshalb, weil der gebürtige Niedersachse in seinem humoristischen Werkzeugkasten neben dem feinen Schraubendreher häufiger den Vorschlaghammer mitführt.







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