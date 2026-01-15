Bedarf an Wohnraum besteht Kaum Leerstand in Hahnstätten Uli Pohl 15.01.2026, 17:00 Uhr

i Neuer Wohnraum entsteht in der Marktstraße auf dem ehemaligen Lidl-Gelände. Dort hat der Bau eines Gebäudes mit mehr als 30 Wohnungen begonnen. Uli Pohl

Gebäudeleerstand bei gleichzeitiger hoher Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt: Das Phänomen gibt es auch in Hahnstätten mit seinen rund 3000 Einwohnern. Über die aktuellen Entwicklungen sprach nun Ortsbürgermeister Joachim Egert mit unserer Zeitung.

Gebäudeleerstand, ein Phänomen, das in vielen Städten und größeren Dörfern mit Gewerbe zum Erscheinungsbild gehört. Doch wie steht es um das Gebäudemanagement in Hahnstätten, im Grundzentrum an der Aar? Schließlich kommt dem Dorf mit gut 3000 Einwohnern die wichtige Rolle einer überörtlichen Grundversorgung im ländlichen Raum zu.







Artikel teilen

Artikel teilen