Gebäudeleerstand bei gleichzeitiger hoher Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt: Das Phänomen gibt es auch in Hahnstätten mit seinen rund 3000 Einwohnern. Über die aktuellen Entwicklungen sprach nun Ortsbürgermeister Joachim Egert mit unserer Zeitung.
Lesezeit 3 Minuten
Gebäudeleerstand, ein Phänomen, das in vielen Städten und größeren Dörfern mit Gewerbe zum Erscheinungsbild gehört. Doch wie steht es um das Gebäudemanagement in Hahnstätten, im Grundzentrum an der Aar? Schließlich kommt dem Dorf mit gut 3000 Einwohnern die wichtige Rolle einer überörtlichen Grundversorgung im ländlichen Raum zu.