Schwung für Katzenelnbogen Kaum Leerstand: Gewerbering punktet mit Ideen Johannes Koenig 17.04.2026, 06:00 Uhr

i Der Pflastermarkt ist ein der Aktionen, mit denen der Gewerbering die Katzenelnbogener Innenstadt „in Schwung" hält. Uschi Weidner (Archiv)

Veröden die Innenstädte? Die Sorge treibt viele um – auch auf dem Land. In Katzenelnbogen scheint man dem Trend jedoch erfolgreich widerstehen zu können. Denn die Zahl der Leerstände ist klein. Einblicke liefert nun Gewerberingmitglied Stefan Popp.

Leerstände in Innenstädten: Nicht nur ein Problem von Großstädten, denn auch auf dem Land hat das geänderte Einkaufs- und Konsumverhalten der letzten Jahrzehnte Spuren hinterlassen. Wie aber ist die Situation in Katzenelnbogen und was wird unternommen, um Gewerbe in der Stadt zu halten und zu stärken?







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