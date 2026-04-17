Veröden die Innenstädte? Die Sorge treibt viele um – auch auf dem Land. In Katzenelnbogen scheint man dem Trend jedoch erfolgreich widerstehen zu können. Denn die Zahl der Leerstände ist klein. Einblicke liefert nun Gewerberingmitglied Stefan Popp.
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Leerstände in Innenstädten: Nicht nur ein Problem von Großstädten, denn auch auf dem Land hat das geänderte Einkaufs- und Konsumverhalten der letzten Jahrzehnte Spuren hinterlassen. Wie aber ist die Situation in Katzenelnbogen und was wird unternommen, um Gewerbe in der Stadt zu halten und zu stärken?