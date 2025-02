Fastnacht regiert am Rhein Kauber Stadtchef übergibt kampflos die Stadtschlüssel 27.02.2025, 14:29 Uhr

i In Kaub haben die Narren für die nächsten Tage in der Hand. Petra Jeschke, verkleidet als Sultan motiviert die Jecken zu einem dreifach donnernden "Kaub - Helau"! Mira Zwick

Mit dem Sturm aufs Kauber Rathaus haben die Narren die Macht übernommen. Bis Aschermittwoch hält der Frohsinn hier Einzug. Nächster Höhepunkt ist der Umzug am Sonntag.

Elfen, Hulk, Eisprinzessinnen, Bienen, Supermänner, Löwen und viele mehr – alle in Miniaturformat – schwirrten am Donnerstagmorgen durchs Kauber Rathaus. Mitten unter ihnen ein gut gelaunter Stadtbürgermeister Bernd Vogt, „bewaffnet“ mit leckeren Windbeuteln, Donuts und mehr, um die quirlige Meute bei Laune zu halten, die sich aus dem benachbarten evangelischen Kinderhaus Sonnenschein auf den Weg in die Amtsstube gemacht hatte.

