Praktisches Buga-Projekt Kaub: Dem grünen Daumen auf die Sprünge geholfen Ulrike Bletzer 16.04.2026, 13:31 Uhr

i Mit vereinten Kräften wird aus der leeren Fläche eine (in Zukunft) blühende Landschaft. Bletzer Ulrike

Wie soll die grüne Blütenpracht bei der Buga 2029 im Oberen Mittelrheintal aussehen? Dafür hat man sich ein pfiffiges Projekt einfallen lassen. Nun wurde bei einem praktischen Workshop in Kaub der grüne Daumen der Kommunen am Rhein trainiert.

Na, wenn’s jetzt nichts wird mit der Blütenpracht: Damit die Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal ihre Besucher auch außerhalb der Ausstellungsflächen adrett empfängt, hat sich die Buga Oberes Mittelrheintal 2029 gGmbH ein pfiffiges Projekt einfallen lassen: die Bepflanzung kommunaler Flächen mit einem speziellen, an die Bedingungen im Buga-Gebiet angepassten Staudenmix, der für ein möglichst einheitliches florales Erscheinungsbild sorgen ...







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