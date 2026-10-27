Das Kleinkindbecken im Katzenelnbogener Freibad muss erneuert werden. Mit Ausführung und Kosten der Maßnahme befassten sich jüngst sowohl der Verbandsgemeinderat als auch der Stadtrat.
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Nach der Saison ist vor der Saison: Mitte September ging die Badesaison in Katzenelnbogen zu Ende. Danach war das Freibad aber auch schon wieder Thema in den Ratssitzungen der Verbandsgemeinde Aar-Einrich und der Stadt Katzenelnbogen. Konkret geht es um die Beckenauskleidung im Plansch- beziehungsweise Kleinkinderbecken.