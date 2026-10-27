Alt und sanierungsbedürftig Katzenelnbogener Planschbecken wird modernisiert Johannes Koenig 27.10.2026, 21:00 Uhr

i Das Planschbecken im Freibad Katzenelnbogen ist sanierungsbedürftig und genügt nicht mehr aktuellen Vorschriften. Ingenieurbüro Oliver Martin, Weyer

Das Kleinkindbecken im Katzenelnbogener Freibad muss erneuert werden. Mit Ausführung und Kosten der Maßnahme befassten sich jüngst sowohl der Verbandsgemeinderat als auch der Stadtrat.

Nach der Saison ist vor der Saison: Mitte September ging die Badesaison in Katzenelnbogen zu Ende. Danach war das Freibad aber auch schon wieder Thema in den Ratssitzungen der Verbandsgemeinde Aar-Einrich und der Stadt Katzenelnbogen. Konkret geht es um die Beckenauskleidung im Plansch- beziehungsweise Kleinkinderbecken.







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