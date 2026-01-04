Katzenelnbogen: Stadtrat beschließt Haushalt

Der neue Haushalt der Stadt Katzenelnbogen ist beschlossen. Der Stadtrat stimmte dem Entwurf auf seiner jüngsten Sitzung zu. Besonders erwähnt wurde unter anderem, dass die Kredite abbezahlt sind und die Stadt damit ab dem 1. Januar schuldenfrei ist.
Alles in trockenen Tüchern? Nachdem der Haupt- und Finanzausschuss bereits grünes Licht gegeben hatte, stimmte nun auch der Katzenelnbogener Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung dem neuen Haushaltsplan zu. Das letzte Wort hat nun die Kommunalaufsicht.