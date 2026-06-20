Lager war schon aufgebaut Katzenelnbogen: Ritterspiele wegen Hochwasser abgesagt Johannes Koenig 20.06.2026, 12:19 Uhr

i Manche Zelte im Katzenelnbogener Heerlager wurden schon durch den ansteigenden Dörsbach unter Wasser gesetzt. Johannes Faget

15 Stunden vor Eröffnung abgesagt: Wegen heftigen Unwetters und steigender Pegelstände des benachbarten Dörsbachs wurden das Areal der Catzenelnbogener Ritterspiele wenige Stunden vor Eröffnung aus Sicherheitsgründen geräumt und zurückgebaut.

Am Freitagabend sorgte eine Gewitterfront mit Starkregen für rasch steigende Pegelstände an Dörsbach, Mühlbach und Aar, was zur Räumung und Absage der Catzenelnbogener Ritterspiele führte. „In den betroffenen Bereichen wurde außerdem vorsorglich eine Bevölkerungswarnung über die gängigen Warn-Apps sowie per Mobilfunk herausgegeben“, heißt es dann auch in einer Pressemitteilung des Rhein-Lahn-Kreises.







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