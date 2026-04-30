Nach reger Beteiligung 
Katzenelnbogen: Motto für Festzug steht fest 
Sie freuen sich schon auf das Heimatfest, die Frauen und Männer des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes des Einricher Heim
Sie freuen sich schon auf das Heimatfest, die Frauen und Männer des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes des Einricher Heimatvereins: Rechts im Foto Stadtbürgermeisterin Petra Popp, Dirk Heymann, Krammarktorganisatorin Christel Strobel, Markus Kelschenbach, Kassierer, Nicole Hennemann, Denise Groß, 2. Vorsitzende, Dalia Pfeiffer und Mila Schuhmacher.
Marie Hofmann

Alle Jahre wieder warten alle Einricher gespannt auf die Verkündung des Mottos für den Festumzug zum Bartholomäusmarkt. Für dieses Jahr hat sich der Vorstand eine besonders kreative Variante einfallen lassen. 

Lesezeit 2 Minuten
Gespannte Stimmung herrschte bei der Jahreshauptversammlung des Einricher Heimatvereins. Denn auf dem Programm stand die Eröffnung des Mottos für den diesjährigen Festumzug zum Bartholomäusmarkt. Aber eins nach dem anderen. Der Termin für den Bartholomäusmarkt steht seit der Jahreshauptversammlung Ende 2025 fest: Das weit über die Grenzen von Katzenelnbogen hinaus beliebte Einricher Heimatfest findet vom 22.

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