Seit ungefähr vier Jahren wird über den Bau eines Parkplatzes vor der Realschule plus/FOS im Einrich in Katzenelnbogen nachgedacht. Nun soll alles ganz schnell gehen und die Arbeiten bis Ende des Jahres umgesetzt werden.
Ende gut, alles gut? Seit Jahren beschäftigt die schwierige Verkehrs- und Parkplatzsituation rund um das Schulzentrum in Katzenelnbogen Anwohner, Schüler, Eltern und die Stadtpolitik. Um den Hol- und Bringverkehr während der Schulzeit zu entspannen, plant die Stadt ebenfalls schon seit Jahren auf der Wiese gegenüber der Realschule plus/FOS im Einrich einen Parkplatz zu errichten, der rund 49 Stellplätze umfassen soll.