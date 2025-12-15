Historische Fotografien Katzenelnbogen: Kalender weckt Erinnerungen Johannes Koenig 15.12.2025, 16:30 Uhr

i Das Katzenelnbogener Schloss wurde hier vermutlich in den 1950er-Jahren fotografiert. Sammlung Bernd Bücher

Was wäre Katzenelnbogen ohne sein Schloss? Eines ist sicher, der jährliche historische Kalender hätte einen Hingucker weniger. Auch fürs nächste Jahr gibt es nun wieder Einblicke in bekannte und weniger bekannte historische Episoden aus dem Einrich.

Alle Jahre wieder geht Bernd Bücher aus Katzenelnbogen durch seinen Fundus historischer Aufnahmen, um zusammen mit der Kalender-Manufaktur in Verden einen Kalender fürs neue Jahr herauszubringen, der in der Buchhandlung „Die Feinkleins“ zu erwerben ist.







