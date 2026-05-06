Eine gute Nachricht für Bummler und Wochenmarktfans: Ab Freitag können sie wieder Obst, Gemüse und vieles mehr in Katzenelbogen auf dem Markt kaufen.
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Einen Wochenmarkt gibt es in Katzenelnbogen wieder ab Freitag, 8. Mai. Ralf Meyer, Inhaber der Drogerie Dronova, kümmert sich um die Initiative. Auf dem Parkplatz der Drogerie finden von 9 bis 13 Uhr Besucher allerlei frische Waren. Das Angebot reicht von Obst und Gemüse über Käse, Pasta, Pesto und Schnittblumen bis zu frischen Kräutern.