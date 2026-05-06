Gewerbe lebt auf
Katzenelnbogen hat wieder einen Wochenmarkt
Ralf Meyer freut sich, wie auch die Verantwortlichen des Gewerberings Katzenelnbogen, wenn sich der Wochenmarkt erneut etabliert
Ralf Meyer freut sich, wie auch die Verantwortlichen des Gewerberings Katzenelnbogen, wenn sich der Wochenmarkt erneut etabliert und mehr und mehr wächst. Das Foto ist aus dem Jahr 2022.
Uschi Weidner

Eine gute Nachricht für Bummler und Wochenmarktfans: Ab Freitag können sie wieder Obst, Gemüse und vieles mehr in Katzenelbogen auf dem Markt kaufen. 

Lesezeit 1 Minute
Einen Wochenmarkt gibt es in Katzenelnbogen wieder ab Freitag, 8. Mai. Ralf Meyer, Inhaber der Drogerie Dronova, kümmert sich um die Initiative. Auf dem Parkplatz der Drogerie finden von 9 bis 13 Uhr Besucher allerlei frische Waren. Das Angebot reicht von Obst und Gemüse über Käse, Pasta, Pesto und Schnittblumen bis zu frischen Kräutern.

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