Neuer Parkplatz Schulzentrum
Katzenelnbogen feilt weiter an Mobilitätskonzept
Unter anderem mit der neuen Hol- und Bringzone soll die Verkehrssituation am Schulzentrum in Katzenelnbogen verbessert werden.
Unter anderem mit der neuen Hol- und Bringzone soll die Verkehrssituation am Schulzentrum in Katzenelnbogen verbessert werden.
Johannes Koenig

Pünktlich zum Schulbeginn steht der neue Parkplatz am Schulzentrum in Katzenelnbogen für „Eltern-Taxis“ und andere Nutzer bereit. Weitere Verbesserungen verspricht sich die Stadt vom Mobilitätskonzept, das derzeit erarbeitet wird. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit dem neuen Parkplatz an der Realschule plus/FOS im Einrich ist ein Projekt aus dem Jahr 2020 nun abgeschlossen. Pünktlich zum Schulbeginn steht dort unter anderem eine Hol- und Bringzone für Eltern und Schüler bereit. Knapp 200.000 Euro wurden in den Bau investiert.
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