Geschätzt rund 1000 Besucher
Katzenelnbogen: „Fantasiewelten“ locken in das Schloss
Unschwer zu erraten: Elfe Freudenherz und ihr Ritter Heinrich – sie passten hervorragend in das Ambiente des Schlosses.
Unschwer zu erraten: Elfe Freudenherz und ihr Ritter Heinrich – sie passten hervorragend in das Ambiente des Schlosses.
Uschi Weidner

Für ein magisches Erlebnis sorgten die „Fanatsiewelten“ im Schlossgarten in Katzenelnbogen. Der Kindernachmittag im historischen Ambiente begeisterte rund 1000 Besucher.

Lesezeit 2 Minuten
Am Sonntag wurde es im Schlosshof magisch. „Fantasiewelten“, ein buntes, vielfältiges Mitmachprogramm in den historischen Mauern des Schlosses, lud im Sonnenschein Kinder und Erwachsene ein. Höhepunkt des Nachmittags war gewiss das Mut-Mitmach-Theater von Micha Steinhauer mit dem Titel „Der letzte Drachen“, dem die Kinder staunend folgten.
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