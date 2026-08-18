Für ein magisches Erlebnis sorgten die „Fanatsiewelten“ im Schlossgarten in Katzenelnbogen. Der Kindernachmittag im historischen Ambiente begeisterte rund 1000 Besucher.

Am Sonntag wurde es im Schlosshof magisch. „Fantasiewelten“, ein buntes, vielfältiges Mitmachprogramm in den historischen Mauern des Schlosses, lud im Sonnenschein Kinder und Erwachsene ein.

Höhepunkt des Nachmittags war gewiss das Mut-Mitmach-Theater von Micha Steinhauer mit dem Titel „Der letzte Drachen“, dem die Kinder staunend folgten.