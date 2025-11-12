Katzenelnbogen eröffnet die Faschingskampagne 2026

Fassenacht in Katzenelnbogen: Das Orgateam, die Flecker Fassenachtsweiber und der Herren-Elferrat trafen sich in der Scheune des Einrichmuseums, um die Faschingskampagne vorzustellen. Dabei wurden Motto und Termine präsentiert.
Lesezeit 1 Minute
Sie haben jetzt schon Spaß, die Männer und Frauen des Orgateams und die Flecker Fassenachtsweiber und die Männer des Herren-Elferrats in Katzenelnbogen. Sie bereiten sich auf den großen Spaß in der Faschingszeit für ihre Mitbürger in der Faschingskampagne 2026 vor.