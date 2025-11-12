Die Fassenacht ruft Katzenelnbogen eröffnet die Faschingskampagne 2026 Uschi Weidner 12.11.2025, 15:00 Uhr

i Die Jünger des Närrischen stellten die Kampagne für Katzenelnbogen vor. Uschi Weidner

Fassenacht in Katzenelnbogen: Das Orgateam, die Flecker Fassenachtsweiber und der Herren-Elferrat trafen sich in der Scheune des Einrichmuseums, um die Faschingskampagne vorzustellen. Dabei wurden Motto und Termine präsentiert.

Sie haben jetzt schon Spaß, die Männer und Frauen des Orgateams und die Flecker Fassenachtsweiber und die Männer des Herren-Elferrats in Katzenelnbogen. Sie bereiten sich auf den großen Spaß in der Faschingszeit für ihre Mitbürger in der Faschingskampagne 2026 vor.







