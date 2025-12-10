1,38 Mio. Euro Gewerbesteuer Katzenelnbogen ab 1. Januar schuldenfrei Johannes Koenig 10.12.2025, 16:00 Uhr

i Ausgelichen und schuldenfrei soll der Haushalt 2026 der Stadt Katzenelnbogen ausfallen. Karl-Josef Hildenbrand. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie fällt der neue Haushalt der Stadt Katzenelnbogen aus? Erste Einblicke gab es in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Erwartet werden Gewerbesteuer-Einnahmen von 1,38 Millionen Euro, außerdem ist die Stadt 2026 schuldenfrei.

Es deutete sich im Vorjahr an, nun ist es bald so weit: „Die Stadt Katzenelnbogen hat in 2025 noch ein letztes Darlehen abzulösen. Das passiert zum 31. Dezember. Somit ist die Stadt ab dem 1. Januar schuldenfrei“, stellt Jennifer Würmlin aus der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich fest.







Artikel teilen

Artikel teilen