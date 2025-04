Im Katastrophenschutzzentrum des Kreises in Lollschied kam der Kreissauschuss zu einer besonderen Sitzung zusammen. Dabei standen die Arbeitsabläufe beim Katastrophenschutz im Mittelpunkt, die mit ihren zahlreichen Facetten vorgestellt wurde.

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Guido Erler begrüßte die Ausschussmitglieder im Stabsraum im Zentrum in Lollschied. Nach einem Überblick über die Räumlichkeiten übergab er an Tobias Befard, der anschließend etliche Zahlen zu verschiedenen Übungen präsentierte. 55 Gefahrenverhütungsschauen hat es im vergangenen Jahr gegeben, hinzu kamen 233 brandschutztechnische Stellungnahmen und 29 Überprüfungen von Brandschutzanlagen. Diverse Abnahmen von baulichen Anlagen und die Überprüfung von Flucht- und Rettungswegen waren weitere Aufgaben. Einen besonderen Einsatz stellte der Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems dar. Michael Linkenbach fuhr mit der Übersicht über die Informationen und die Kommunikation fort.

Wenn die Sirene heult, dann ist das eine Warnung für die Bevölkerung.

Jens Güllering (CDU) zu Plänen, auf eine Alarmierung per Sirene zu verzichten.

Ein bedeutendes Projekt wurde mit dem Austausch von Sirenen im Kreisgebiet benannt. 23 alte Sirenen wurden schon gegen neue elektronische Geräte ausgetauscht, 34 weitere sollen noch folgen. „Damit wird ein komplett neues Sirenennetz entstehen“, betonte Michael Linkenbach. Außerdem werde die Alarmierung der Feuerwehrleute über die Leitstelle in Montabaur auf einen digitalen Betrieb umgestellt – Sirenen sollen dabei nicht mehr zur Alarmierung dienen. Dieser Punkt stieß auf Widerstand bei Ausschussmitgliedern. „Wenn die Sirene heult, dann ist das eine Warnung für die Bevölkerung“, gab Jens Güllering (CDU) zu bedenken. Marco Ludwig (SPD) merkte unter anderem an, dass es nach einem Alarm viele Gaffer bei Einsätzen gebe. „Die Bevölkerung weiß, was dann los ist“, fügte Michael Eberhardt (AfD) zu den Alarmierungen per Sirene an.

Ausbildungsleiter Thorsten Massenkeil machte auf Änderungen bei der Ausbildung von Truppführern aufmerksam. Früher habe es vier Präsenztermine an Samstagen gegeben, nun wird zunächst auf E-Learning per Computer gesetzt, bevor dann noch zwei Samstagstermine mit Präsenzpflicht und praktischen Übungen folgen. „Dadurch konnte die Qualität gesteigert werden“, hob Thorsten Massenkeil zu der neuen Art der Ausbildung hervor. Außerdem konnte Geld eingespart werden, da bei den Schulungsterminen per Computer beispielsweise die Verpflegung der Teilnehmer entfällt. Pro Lehrgang fallen 1140 Euro weniger an Kosten an. Aufgeführt wurde noch, dass Alarm- und Einsatzpläne etwa Waldbrände, Zwischenfälle auf der Lahntalbahn oder Störfälle in großen Betrieben betreffen. Hinzu kommen Großveranstaltungen wie Rhein in Flammen oder Konzerte auf der Loreleybühne.

Für interkommunale Zusammenarbeit

Guido Erler informierte über den Einsatz von Spontanhelfern, den Gefahrstoffzug und die Ausgaben für die Einrichtungen, das Material und das Personal. Als wünschenswerte Perspektive benannte er ein Katastrophenschutzzentrum im Kreisgebiet für alle Aufgaben und die Zusammenführung verschiedener Ressourcen sowie weitere hauptamtliche Mitarbeiter. „Wir stehen im Vergleich mit anderen Kreisen gut da“, bilanzierte Landrat Jörg Denninghoff (SPD) nach den Ausführungen. „Der Wunschzettel kommt immer ganz zum Schluss“, meinte Harald Gemmer (FWG), der sich für die vielen fachlich profunden Ausführungen bedankte. Brand- und Katastrophenschutz seien Themen, bei denen Handeln angesagt sei. Eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit sei für ihn der richtige Weg für die Zukunft. „Wir müssen die Marke Brand- und Katastrophenschutz sichtbar machen“, betonte Jens Güllering. Es sei klar, dass mehr Personal auch mehr Geld koste, daher plädierte auch er für eine bessere interkommunale Kooperation. Alexander Heppe (AfD) fügte an, dass er sich im Kreis gut und sicher aufgehoben fühle.