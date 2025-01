EU-Politikerin im Gespräch Katarina Barley in Nassau empfangen 15.01.2025, 20:00 Uhr

i Katarina Barley im Gespräch mit (von links) Marlene Meyer und Klaus Poatzsch aus Arzbach und Lothar Hofmann aus Nassau beim Empfang in der AWO-Kaffeekanne zum Anlass der Büroeröffnung dort. Andreas Galonska. a

Landtags- und Bundestagsabgeordnete sind häufig in ihren Wahlkreisbüros in der Region präsent. Nun gesellte sich erstmals eine Europaabgeordnete zu einem politischen Treffpunkt hinzu.

Drei politische Ebenen, ein gemeinsames Büro. Das ist jetzt in Nassau Realität geworden, da Katarina Barley, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, nun in den Räumen neben der AWO-Kaffeekanne in der Schlossstraße zu finden ist. „Katarina Barley hat zusammen mit ihrem Mann ihren Lebensmittelpunkt verlegt und ist in Arzbach fündig geworden“, freute sich Manuel Liguori, Nassauer Stadtbürgermeister und SPD-Landtagsabgeordneter.

