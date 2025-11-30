Tradition lebt fort Kastanie für Nassauer Nachwuchs gepflanzt Achim Steinhäuser 30.11.2025, 17:00 Uhr

i Ein Symbol für Leben und Zukunft: Im Nassauer Kaltbachtal setzten das Kinderwaldteam, Eltern mit ihren neugeborenen Kindern und der Beigeordnete Ulrich Pebler einen Baum. Achim Steinhäuser

Ein neuer Lebensbaum wurde zusammen mit zahlreichen Eltern im Kaltbachtal in Nassau gepflanzt.

Schon Martin Luther sagte: „Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich noch heute einen Baum pflanzen!“ Obwohl es bei der Baumpflanzaktion am Samstag, 29. November, in Nassau nicht nach einem Weltuntergang aussah, so wurde schon einmal vorgesorgt, als viele Eltern zusammen mit dem Beigeordneten Ulrich Pebler und dem Kinderwaldteam im Kaltbachtal den Baum – eine Kastanie – für ihre Neugeborenen pflanzten.







