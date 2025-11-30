Kastanie für Nassauer Nachwuchs gepflanzt

Ein neuer Lebensbaum wurde zusammen mit zahlreichen Eltern im Kaltbachtal in Nassau gepflanzt.
Schon Martin Luther sagte: „Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich noch heute einen Baum pflanzen!“ Obwohl es bei der Baumpflanzaktion am Samstag, 29. November, in Nassau nicht nach einem Weltuntergang aussah, so wurde schon einmal vorgesorgt, als viele Eltern zusammen mit dem Beigeordneten Ulrich Pebler und dem Kinderwaldteam im Kaltbachtal den Baum – eine Kastanie – für ihre Neugeborenen pflanzten.