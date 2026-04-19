Mehr Spaß für Kinder Kasperle bekommt eine Bühne im Lahnsteiner Heilwald Ulrike Bletzer 19.04.2026, 19:00 Uhr

i Hatten auch bei der Spendenübergabe eine Menge Spaß (von links): Detlef Schwieck, Christa Schwieck, Hildegunde Peiffer-Amelizadeh, Leo Cremer, Wolfgang Schnabl, Peter Labonte, Erika Labonte, Sonja Krause und Jörg Schwieck. Bletzer Ulrike

Tri Tra Trullala – so hallt es nun öfter durch den Kur- und Heilwald auf der Lahnsteiner Höhe. Denn Kasperle, Räuber Hotzenplotz und Co. haben von der Schreinerei Schwieck aus Braubach eine nagelneue Spielstätte gebaut bekommen.

Einbauschränke, komplette Inneneinrichtungen, sogar Sicherheitstüren für die Forensik – all das ist für die Schreinerei Schwieck in Braubach Routine. Aber ein Kasperletheater? „Tri Tra Trullala“ steht drauf. Und, im Untertitel, „Kur- und Heilwald Lahnstein“ – ein erstes Indiz, das auf die Entstehungsgeschichte dieses außergewöhnlichen Möbelstücks hinweist.







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