Tri Tra Trullala – so hallt es nun öfter durch den Kur- und Heilwald auf der Lahnsteiner Höhe. Denn Kasperle, Räuber Hotzenplotz und Co. haben von der Schreinerei Schwieck aus Braubach eine nagelneue Spielstätte gebaut bekommen.
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Einbauschränke, komplette Inneneinrichtungen, sogar Sicherheitstüren für die Forensik – all das ist für die Schreinerei Schwieck in Braubach Routine. Aber ein Kasperletheater? „Tri Tra Trullala“ steht drauf. Und, im Untertitel, „Kur- und Heilwald Lahnstein“ – ein erstes Indiz, das auf die Entstehungsgeschichte dieses außergewöhnlichen Möbelstücks hinweist.