Mehr Spaß für Kinder
Kasperle bekommt eine Bühne im Lahnsteiner Heilwald 
Hatten auch bei der Spendenübergabe eine Menge Spaß (von links): Detlef Schwieck, Christa Schwieck, Hildegunde Peiffer-Amelizade
Hatten auch bei der Spendenübergabe eine Menge Spaß (von links): Detlef Schwieck, Christa Schwieck, Hildegunde Peiffer-Amelizadeh, Leo Cremer, Wolfgang Schnabl, Peter Labonte, Erika Labonte, Sonja Krause und Jörg Schwieck.
Bletzer Ulrike

Tri Tra Trullala – so hallt es nun öfter durch den Kur- und Heilwald auf der Lahnsteiner Höhe. Denn Kasperle, Räuber Hotzenplotz und Co. haben von der Schreinerei Schwieck aus Braubach eine nagelneue Spielstätte gebaut bekommen. 

Lesezeit 2 Minuten
Einbauschränke, komplette Inneneinrichtungen, sogar Sicherheitstüren für die Forensik – all das ist für die Schreinerei Schwieck in Braubach Routine. Aber ein Kasperletheater? „Tri Tra Trullala“ steht drauf. Und, im Untertitel, „Kur- und Heilwald Lahnstein“ – ein erstes Indiz, das auf die Entstehungsgeschichte dieses außergewöhnlichen Möbelstücks hinweist.

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