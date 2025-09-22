Essen wie früher bei der Oma Kartoffelfest Bremberg: Schmackhaft auch im Regen Uschi Weidner 22.09.2025, 15:00 Uhr

i Gedoffelplätzjer werden gebacken, serviert mit Äbbelmus. Ein verlockender Duft zog sich über das gesamte „Festgelände“. Es gab aber auch Knödel met Suß, Quellgedoffel met Kräuterdipp oder Gedoffelsalot mit Fleischwurst. Uschi Weidner

Trotz des Regenwetters war der Andrang beim Bremberger Kartoffelfest groß. Besucher freuten sich über die zahlreichen Spezialitäten, die nach alten Familienrezepten zubereitet wurden. Rund 350 Kilogramm Kartoffeln wurden so für das Fest zubereitet.

Hunger brachten die Besucher – wie in jedem Jahr – mit. „Vill Dorscht“ hatten sie dieses Jahr nicht. Das Volksfest der besonderen Art im schönen Innenhof von Familie Klöppel war trotz des Nieselregens dennoch ein Vergnügen für die ganze Familie. In diesem Jahr feierten sie das Fest zum 26.







