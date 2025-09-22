Trotz des Regenwetters war der Andrang beim Bremberger Kartoffelfest groß. Besucher freuten sich über die zahlreichen Spezialitäten, die nach alten Familienrezepten zubereitet wurden. Rund 350 Kilogramm Kartoffeln wurden so für das Fest zubereitet.
Hunger brachten die Besucher – wie in jedem Jahr – mit. „Vill Dorscht“ hatten sie dieses Jahr nicht. Das Volksfest der besonderen Art im schönen Innenhof von Familie Klöppel war trotz des Nieselregens dennoch ein Vergnügen für die ganze Familie. In diesem Jahr feierten sie das Fest zum 26.