Zu wenig Profit Karstadt Limburg vor ungewisser Zukunft Rolf Goeckel 25.07.2026, 09:00 Uhr

i Das Karstadt-Parkhaus im Vordergrund betreibt mittlerweile die Limburger Stadtlinie, hat damit zur letzten Rettung des Standorts in Limburg beigetragen und erhält nun auch einen Aufzug, damit die Parkebenen auch außerhalb der Öffnungszeiten barrierefrei erreichbar sind. Für das Kaufhaus selbst sieht es dagegen erneut nicht so gut aus. Sebastian Semrau

2020, 2023 und 2024: In der Vergangenheit hatte sich Karstadt Limburg als erstaunlich robust erwiesen und drei Schließungsrunden überlebt. Doch nun ziehen wieder dunkle Wolken auf, da der Konzern Dutzende Filialen einsparen will. Auch in Limburg?

Die Zukunft des Limburger Karstadt-Kaufhauses ist weiter ungewiss. Genau wie deutschlandweit 32 weitere Standorte steht auch die Limburger Filiale auf der Kippe. In der Domstadt bestehe, so die Düsseldorfer Konzernspitze, „struktureller Handlungsbedarf“, um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten.







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