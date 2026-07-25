2020, 2023 und 2024: In der Vergangenheit hatte sich Karstadt Limburg als erstaunlich robust erwiesen und drei Schließungsrunden überlebt. Doch nun ziehen wieder dunkle Wolken auf, da der Konzern Dutzende Filialen einsparen will. Auch in Limburg?
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Die Zukunft des Limburger Karstadt-Kaufhauses ist weiter ungewiss. Genau wie deutschlandweit 32 weitere Standorte steht auch die Limburger Filiale auf der Kippe. In der Domstadt bestehe, so die Düsseldorfer Konzernspitze, „struktureller Handlungsbedarf“, um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten.