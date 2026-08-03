Schock, Wut und Trauer
Karstadt Limburg kämpft ums Überleben
Bleibt die Galeria-Filiale in Limburg oder nicht? Der Eingang zu Karstadt in der Fußgängerzone.
Bleibt die Galeria-Filiale in Limburg oder nicht? Der Eingang zu Karstadt in der Fußgängerzone.
Stefan Dickmann

Können in Limburg bei Karstadt die Sektkorken knallen, weil die Filiale gerettet ist? Oder kommt es ganz dicke und das Geschäft muss schließen? So genau weiß das noch niemand. Daher mischen sich Trauer, Wut und Frust. Die Stadt will nun vermitteln.

Lesezeit 2 Minuten
Geschirr und Küchenmesser, Toaster und Staubsauger, Handtücher und Bettdecken, Wolle und Nähsachen, Badehosen und Sneaker sowie Fitness-Klamotten für Damen und Herren: Diese und andere Waren stehen in der zweiten Etage von Karstadt in Limburg zum Verkauf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWirtschaft
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren