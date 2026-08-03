Schock, Wut und Trauer Karstadt Limburg kämpft ums Überleben Stefan Dickmann 03.08.2026, 14:00 Uhr

i Bleibt die Galeria-Filiale in Limburg oder nicht? Der Eingang zu Karstadt in der Fußgängerzone. Stefan Dickmann

Können in Limburg bei Karstadt die Sektkorken knallen, weil die Filiale gerettet ist? Oder kommt es ganz dicke und das Geschäft muss schließen? So genau weiß das noch niemand. Daher mischen sich Trauer, Wut und Frust. Die Stadt will nun vermitteln.

Geschirr und Küchenmesser, Toaster und Staubsauger, Handtücher und Bettdecken, Wolle und Nähsachen, Badehosen und Sneaker sowie Fitness-Klamotten für Damen und Herren: Diese und andere Waren stehen in der zweiten Etage von Karstadt in Limburg zum Verkauf.







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