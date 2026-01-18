Meister des Frohsinns Karneval: Uli Vogelrieder plant Dreierbundumzug in Diez Johannes Koenig 18.01.2026, 09:00 Uhr

i Eine Auszeichnung, die nur wenige bekommen: Uli Vogelrieder mit der Ernennungsurkunde zum Meister des Frohsinns. Johannes Koenig

Er ist offiziell ein Meister des Frohsinns und organisiert nun auch den Dreierbund-Karnevalsumzug am 15. Februar in Diez. Uli Vogelrieder aus Limburg-Staffel sprang ein, nachdem die 1. GKG im SV Diez-Freiendiez ihrer Aktivitäten eingestellt hatte.

„Ganz Diez is von de Socke, tut jetzt doch alle Leut zum Umzug auf die Straße locke.“ So steht es auf dem Anmeldeformular zum Dreierbundumzug, der am Sonntag, 15. Februar, um 14.11 Uhr in Diez startet. Hervorgeholt hat das Formular „Karneval-Urgestein“ Uli Vogelrieder (68).







Artikel teilen

Artikel teilen