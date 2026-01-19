Ex-Ehrenelferrat zu Brauchtum Karneval: Der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält Mira Zwick 19.01.2026, 16:00 Uhr

i In diesem Jahr musste der Niederlahnsteiner Carneval-Vereins (NCV) vom Protokoll abweichen: Statt des letztjährigen Ehrenelferrats hielt in diesem Jahr Peter Labonte (rechts) die Laudatio auf den neuen Würdenträger Stefan Mross (links). Wir haben mit Labonte über Tradition und Brauchtum gesprochen. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Peter Labonte, Ehrenelferrat anno 1999, hielt in diesem Jahr die Laudatio auf den neuen Titelträger „humoris causa“ – und brach damit Tradition. Im Gespräch erklärt er, warum Karneval mehr ist als Narretei und wie Brauchtum Gesellschaft zusammenhält.

Es ist eine ganz besondere Auszeichnung in der Lahnsteiner Fastnacht: die Verleihung des karnevalistischen Titels Ehrenelferrat „humoris causa“ durch den Niederlahnsteiner Carneval-Verein (NCV), der gleichzeitig auch den Auftakt in die Fastnacht bedeutet.







