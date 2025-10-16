Neues Stück der Theatergruppe Kapitän Hook entert die Ardeckhalle in Holzheim Rolf-Peter Kahl 16.10.2025, 15:00 Uhr

i Im Grunde kann jetzt nichts mehr schiefgehen. Die Kostüme passen, die Texte sitzen schon recht passabel und das Lampenfieber steigt bei den Darstellern der Holzheimer Theatergruppe "Fairy Tale" gemächlich an. Wie schon seit vielen Jahren wird auch die Bühnenkulisse die kleinen Zuschauer verzaubern. Rolf-Peter Kahl

Die Holzheimer Theatergruppe „Fairy Tale“ bereitet sich fleißig auf ihr diesjähriges Weihnachtsmärchen „Peter Pan“ vor. Bei den Vorstellungen Anfang Dezember erwarten die Zuschauer in der Ardeckhalle so einige turbulente Szenen.

Ahoi, Holzheim! In der Ardeckhalle heißt es dieses Jahr: Segel setzen, Fantasie an und festhalten. Denn die Theatergruppe „Fairy Tale“ aus Holzheim lädt zum turbulenten Weihnachtsmärchen „Peter Pan“ ein. Und wer glaubt, hier ginge es gemütlich zu, der hat noch nie erlebt, wie flink ein Junge fliegen oder wie furchteinflößend ein Pirat mit Hakenhand sein kann.







