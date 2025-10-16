Die Holzheimer Theatergruppe „Fairy Tale“ bereitet sich fleißig auf ihr diesjähriges Weihnachtsmärchen „Peter Pan“ vor. Bei den Vorstellungen Anfang Dezember erwarten die Zuschauer in der Ardeckhalle so einige turbulente Szenen.
Ahoi, Holzheim! In der Ardeckhalle heißt es dieses Jahr: Segel setzen, Fantasie an und festhalten. Denn die Theatergruppe „Fairy Tale“ aus Holzheim lädt zum turbulenten Weihnachtsmärchen „Peter Pan“ ein. Und wer glaubt, hier ginge es gemütlich zu, der hat noch nie erlebt, wie flink ein Junge fliegen oder wie furchteinflößend ein Pirat mit Hakenhand sein kann.