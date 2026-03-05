Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein
Kandidaten: Was kann sich RLP von Nachbarn abschauen?
Die Digitalisierung der Verwaltung geht in Deutschland schleppend voran. Da sind europäische Nachbarn schon weiter.
Bildung, Digitalisierung, Wahlrecht: Nachbarländer und -bundesländer machen vieles anders als RLP. Was würden sich unsere Direktkandidaten abgucken wollen? Wir haben nachgefragt.

Nachbarbundesländer machen vieles anders, manches besser. Wir haben bei den Direktkandidaten in Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) nachgefragt, wo sie Verbesserungspotenzial in Rheinland-Pfalz sehen und wie sie das im Landtag angehen könnten.Adriana Kauth (SPD):Ich finde es schade, dass trotz aller Bemühungen der SPD auch bei der anstehenden Landtagswahl das Wahlalter nicht auf 16 gesenkt werden konnte, wie es beispielsweise in ...

