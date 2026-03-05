Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein Kandidaten: Was kann sich RLP von Nachbarn abschauen? Marta Fröhlich 05.03.2026, 12:00 Uhr

i Die Digitalisierung der Verwaltung geht in Deutschland schleppend voran. Da sind europäische Nachbarn schon weiter. Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Bildung, Digitalisierung, Wahlrecht: Nachbarländer und -bundesländer machen vieles anders als RLP. Was würden sich unsere Direktkandidaten abgucken wollen? Wir haben nachgefragt.

Nachbarbundesländer machen vieles anders, manches besser. Wir haben bei den Direktkandidaten in Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) nachgefragt, wo sie Verbesserungspotenzial in Rheinland-Pfalz sehen und wie sie das im Landtag angehen könnten.Adriana Kauth (SPD):Ich finde es schade, dass trotz aller Bemühungen der SPD auch bei der anstehenden Landtagswahl das Wahlalter nicht auf 16 gesenkt werden konnte, wie es beispielsweise in ...







Artikel teilen

Artikel teilen