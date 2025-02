Kandidaten am Wahlabend zwischen Jubel und Resignation

i Die Bundestagswahl ist vorbei. Was bleibt, sind Wahlplakate, die die Straßen säumen. Uli Pohl

Zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Jubel und Resignation. So unterschiedlich ihre Parteien abschnitten, haben auch die Direktkandidaten in den Wahlkreisen 198 und 203 auf das Ergebnis der Bundestagswahl reagiert.

Hoffen, Bangen, Freude und Enttäuschung: Am Wahlabend lagen die Emotionen in den beiden Wahlkreisen 198 (Koblenz) und 203 (Montabaur) eng beieinander. Wir haben erste Reaktionen einiger Direktkandidaten eingesammelt. Der Wahlkreis 203 (Montabaur) Es ist schon fast 22 Uhr am Wahlabend, als sich bei Harald Orthey die Anspannung löst.

