„Die Lage für Winzerinnen und Winzer in Rheinland-Pfalz ist sehr ernst.“ Das stellt auch die Landes-CDU fest. Man habe es nicht mit einer für die Landwirtschaft üblichen saisonalen Schwankung zu tun, sondern mit einer „strukturellen Krise“. Mit einem Mix an Instrumenten – langfristigen wie kurzfristigen – könne man gegensteuern. Gefragt seien Land und Bund. In einem 7-Punkte-Papier für den Weinbau macht die Union folgende Vorschläge: