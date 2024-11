Limburg-Weilburg. Es war nur ein Fall von vielen: Ein 36-jähriger Mann war aufgrund seiner langjährigen Drogensucht kriminell geworden. Eine Serie von sieben Wohnungseinbrüchen verübte er in Weilburg und Löhnberg. Dann drang er in die Wohnung einer Familie in Odersbach ein, während die 34-jährige Mutter und ihre Kinder zu Hause waren. Der Einbruch löste bei den Opfern Angst und Unsicherheit aus.