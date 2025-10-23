Nach Insolvenz Kamp-Bornhofen: Kritik an Glasfaser-Überbleibseln 23.10.2025, 14:00 Uhr

i Der von der Firma Phönixen angemietete Lagerplatz für Baumaterial wurde seitens der Gemeinde gekündigt, erklärt der Erste Beigeordnete. Dieser müsse noch geräumt und wieder hergerichtet werden. Lothar Bauer

Die Unsere Grüne Glasfaser (UGG) GmbH & Co. KG baut derzeit in Teilen des Rhein-Lahn-Kreises eigenwirtschaftlich das Glasfasernetz aus. Weil der beauftragte Generalunternehmer aber insolvent ist, geht es an vielen Baustellen nicht weiter.

Die Insolvenz der Kölner Baufirma Phoenix Engineering GmbH hat dafür gesorgt, dass der Breitbandausbau in vielen Gemeinden des Rhein-Lahn-Kreises ins Stocken geraten ist. Das Unternehmen war als Generalunternehmer für Unsere Grüne Glasfaser (UGG) aus Ismaning aktiv, die derzeit eigenwirtschaftlich das Glasfasernetz ausbaut.







