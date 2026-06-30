Junges Duo begeistert Kammermusik trifft auf Kirchenmusik in Schönborn Uschi Weidner 30.06.2026, 06:00 Uhr

i Zur Jahresmitte am Johannistag war es für die Besucher ein Geschenk, den Musikern und Lesungen zu lauschen. Uschi Weidner

Zwei junge Musiker zelebrieren den Johannistag in der Schönborner Kirche mit einem Konzert voller Charme, Emotionen und Abwechslung.

Kammermusik und Kirchenmusik: Das war eine Traumkombination, die beim Konzert am Johannistag in Schönborn durchweg begeisterte. Das solistische Ensemble aus dem Rhein-Main-Gebiet mit den beiden jungen Musikern Martin Ettrich und Leo Stoll verwöhnte dabei das Publikum in der Schönborner Kirche durch ihre Präsenz und ihre Ausstrahlung und zog die Zuhörer so von Anfang an in ihren Bann.







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