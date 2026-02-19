Gebäude vorerst unbewohnbar
Kamin eines Zweifamilienhauses in Lahnstein stürzt ein
In der Schulstraße in Lahnstein ist der Kamin eines Zweifamilienhauses eingestürzt.
Hilko Röttgers

Phasenweise herrscht in der Schulstraße in Lahnstein richtig viel Betrieb. Genau dort stürzt am Mittwoch der Kamin eines Zweifamilienhauses ein. Schutt und Steine stürzen auf den Gehweg und die Straße.

Zu einem Kamineinsturz ist es am späten Mittwochnachmittag in der Schulstraße in Oberlahnstein gekommen. Wie die Polizei in einem Pressebericht mitteilt, ereignete sich der Vorfall an einem Zweifamilienhaus gegen 17.30 Uhr. Die Schäden an dem Gebäude sind offenbar so groß, dass derzeit nicht klar ist, ob es weiterhin bewohnt werden kann.

