Bereits zum achten Mal Kaltenholzhausen: Traktorfreunde laden zum Treffen ein Rolf-Peter Kahl 06.07.2026, 20:00 Uhr

i Die vorbereitenden Planungen sind abgeschlossen. Die Traktorfreunde aus Kaltenholzhausen spucken jetzt kräftig in die Hände, damit es allen Besuchern und Teilnehmern am Ausstellungswochenende an nichts fehlen wird. Rolf-Peter Kahl

Deutz, Eicher, Lanz: Bereits zum achten Mal dreht sich in Kaltenholzhausen Ende Juli alles um Schlepper und Traktoren: Die Traktorfreunde des Ortes laden zum Treffen ein. Doch wie lange wird es die Veranstaltung noch geben?

Dass ein Traktor nicht nur als Arbeitsgerät für die Landwirtschaft dient, sondern auch ein Liebhaberstück für seinen Besitzer sein kann, davon können sich die Besucher am Wochenende vom 25. und 26. Juli in Kaltenholzhausen überzeugen. Die „Traktorfreunde Kaltenholzhausen“, die der Freiweilligen Feuerwehr angegliedert sind, laden zum Traktortreffen auf dem Motocross-Gelände vor den Toren der Gemeinde ein – und dies nach ihrer ...







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