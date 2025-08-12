Albert Einstein sagte einmal: „Wir tanzen zum Lachen, wir tanzen für die Tränen, wir tanzen für Wahnsinn, wir tanzen für Ängste, wir tanzen für Hoffnungen, wir tanzen für Schreie, wir sind die Tänzer, wir schaffen die Träume.“ Und für diese vielfältigen Facetten des Tanzens steht Kerstin Ott-Knipping. „KOK“, wie sie auch ab und an liebevoll genannt wird, ist ein „Kirberger Mädchen“. Sie ist 1966 in Limburg geboren, in Kirberg aufgewachsen und hat Abitur an der Tilemannschule in Limburg gemacht. Anschließend folgte eine Banklehre. Mittlerweile lebt sie in Kaltenholzhausen. Kerstin Ott-Knipping spricht fließend Englisch und ist beruflich als Expertin für das International Cash Management verantwortlich. In diesem Jahr feiert sie aber nicht nur 40 Jahre im Beruf, sondern auch „vier Jahrzehnte Leidenschaft zum Tanzen“.

Trainertätigkeit war nur folgerichtig

Das Tanzen ist für „KOK“ aber nicht nur eine Mission, sondern „Tanzen ist ihr Leben.“ Wir blicken zurück in das Jahr 1985. In Kirberg selbst gab es zu dieser Zeit keine Tanzgruppen oder dergleichen, aber Kerstin Ott-Knipping wurde auf die Tanzformation „Charysma“ in Beuerbach aufmerksam. Zunächst als Tänzerin aktiv, war die Begeisterung und Leidenschaft für diesen Teamsport ganz schnell entfacht. Auf Siege bei Hessen- und Deutschen Meisterschaften folgten Titel bei der Europameisterschaft des DVG.

So war es nur folgerichtig, dass die Trainertätigkeit nicht lange auf sich warten ließ. So startete im Jahr 1990 eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält und noch immer weiter geschrieben wird. „KOK“ gründete die Tanzformation „Just for Fun“ aus Beuerbach als Trainerin und feierte mit dieser Truppe so viele Erfolge, wie man es sich in den kühnsten Träumen nicht hätte ausmalen können. Doch damit nicht genug. Mit Teilnahmen bei „Hessen lacht zur Fassenacht“, Deutschen Turnfesten, unzähligen Privat- und Firmenfeiern, Wertungsturnieren, Karnevalsveranstaltungen und Tanzspektakeln ist der Terminkalender bis heute noch mehr als gefüllt.

i Das Tanzen ist für Kerstin Ott-Knipping nicht nur eine Mission, sondern „Tanzen ist ihr Leben". Wir besuchten die gebürtige Kirbergerin in ihrem Zuhause in Kaltenholzhausen. Dieter Bäbler

Parallel war Kerstin Ott-Knipping auch als Trainerin bei „Incognito“ aus Mensfelden (1992 bis 2004) sowie bei Kinder- und Jugendformationen in Kirberg tätig (2001- bis 2011). 2004 folgte der Zusammenschluss aus „Just for Fun“ und „Incognito“ zur Tanzformation „Nataraja“, die die Erfolgsgeschichte nahtlos weiterführte. Von 1992 bis 1995 war sie auch Tänzerin bei Ragazzi in Limburg. Alleine diese Aufzählung zeigt, dass für „KOK“, das Tanzen nicht nur ein „Abenteuer“ ist, sondern absolute Leidenschaft und Hingabe bedeutet. „Ich bin stolz, dass ich immer meinen Weg gehen konnte, die Vereine und die Tänzerinnen und Tänzer mir nicht nur ihr Vertrauen geschenkt haben, sondern auch viel Freiraum gelassen haben. Somit konnte ich Beruf, Familie und Hobby perfekt unter einen Hut bringen. Dieser Ausgleich war mir auf jeden Fall wichtiger als ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter“, sagt Kerstin Ott-Knipping.

Menschen stehen bei ihr bei allem Erfolg im Vordergrund

Natürlich steckt hinter jedem Auftritt auch eine Menge an Arbeit und Organisation, häufig werden auch einige Nächte an der Nähmaschine verbracht. Allein 75 Kostümteile waren für den Tanz „In 80 Tagen um die Welt“ notwendig. „Aber am Ende geht einem das Herz auf, wenn man gemeinsam tolle Momente für die Ewigkeit erleben kann.“ So auch beim Zusammenschluss der Beuerbacher und Ohrner Tanzgruppen im Jahr 2022 zu B/O Dance United. Hier holte Kerstin Ott-Knipping als Tänzerin und Trainerin mit der Truppe den „Vize-Worldcuptitel IDO“ (International Dance Organisation) in der Kategorie Production 2022 bei den Titelkämpfen in Polen. Dabei waren 92 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von sechs bis 60 Jahren am Start.

i Hier ein Gruppenbild aus dem Jahr 2014. Mit dem Tanz „Little Bird“ und der dazu gehörenden Choreo, hat Kerstin Ott-Knipping (Bildmitte) mit der Tanzformation "Nataraja" nicht nur als Aktive, sondern auch als Trainerin, einige erfolgreiche Turniere getanzt. Kerstin Ott-Knipping. Privat

Die 58-Jährige liebt nicht nur das Tanzen, sondern lebt auch das Ehrenamt und denkt immer an die Menschen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben. Dazu gehören natürlich auch ihre Liebsten, Ehemann Thomas und Tochter Helen, die dem Tanzsport auch eng verbunden sind. Helen war schon als Baby immer in den Turnhallen dabei und hat die „Tanzluft“ aufgesaugt. Zusätzlich unterstützt sie ihre Mutter beim Training, in der Organisation und tanzt auch selbst mit. Am Ende bleibt aber auch noch genügend Zeit für die zahlreichen „KOK`schen“ Hobbys wie Skifahren, Wandern und Freunde treffen. Reisen steht auch ganz oben auf der Liste von Kerstin Ott-Knipping, was sie gerne mit ihrer Familie macht. Das Kanada zu einem beliebten Reiseziel gehört, liegt nicht nur an der traumhaften Landschaft, sondern ein großer Teil der Familie lebt dort. Noch heute tanzen sieben Tänzerinnen und Tänzer, darunter auch zwei Ehepaare, die aus Kirberg stammen oder dort wohnen und lange dabei sind, in der Tanzformation „Nataraja“.