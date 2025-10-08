Kirmes in Aar-Einrich Kaltenholzhausen feiert dem Regen zum Trotz Christopher Kahl 08.10.2025, 16:00 Uhr

i Trotz Regen: Die Stimmung au der Kirmes in Kaltenholzhausen war großartig, die Besucherzahlen hoch, auch beim Umzug. Andrea Jäger

Flüssiger Sonnenschein beehrte die Kaltenholzhäuser zu ihrer alljährlichen Kirmes. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Im Gegenteil. Es wurde gefeiert, getanzt und – natürlich – wieder geradelt.

Regenjacke statt Sonnenhut – das Wetter meinte es am Wochenende nicht besonders gut mit der Kaltenholzhäuser Kirmes. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. „Wenn Kaltenholzhausen feiert, dann richtig – egal ob die Sonne scheint oder nicht“, lachte eines der vier Kirmesmädchen, die das Fest mit viel Herzblut begleiteten.







