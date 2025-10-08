Flüssiger Sonnenschein beehrte die Kaltenholzhäuser zu ihrer alljährlichen Kirmes. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Im Gegenteil. Es wurde gefeiert, getanzt und – natürlich – wieder geradelt.
Lesezeit 1 Minute
Regenjacke statt Sonnenhut – das Wetter meinte es am Wochenende nicht besonders gut mit der Kaltenholzhäuser Kirmes. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. „Wenn Kaltenholzhausen feiert, dann richtig – egal ob die Sonne scheint oder nicht“, lachte eines der vier Kirmesmädchen, die das Fest mit viel Herzblut begleiteten.