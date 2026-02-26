Wer zahlt für die Sanierung am Kaltbach? Nach einer Korrektur durch die Verbandsgemeinde steht fest: Anlieger müssen für ihre Mauern selbst aufkommen. Ein Ratsbeschluss von 1910, der die Stadt Nassau in die Pflicht nahm, wurde nun offiziell aufgehoben.
In der jüngsten Sitzung des Nassauer Stadtrats ging es um die Mauern am Kaltbach in Nassau zwischen dem Spielplatz und der Straße Oberer Bongert. Darin hatte sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen. Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, weist nun darauf hin, dass die Verbandsgemeinde nicht pauschal die Zuständigkeit für die Ufermauern übernommen hat.