Streit um Unterhaltungspflicht Kaltbach in Nassau: Ufermauern bleiben Sache der Eigentümer Andreas Galonska 26.02.2026, 13:00 Uhr

i Teilweise reicht die Bebauung am Kaltbach in Nassau direkt an das Gewässer an. Dort soll bald der Zustand der Ufermauern geprüft werden. Andreas Galonska

Wer zahlt für die Sanierung am Kaltbach? Nach einer Korrektur durch die Verbandsgemeinde steht fest: Anlieger müssen für ihre Mauern selbst aufkommen. Ein Ratsbeschluss von 1910, der die Stadt Nassau in die Pflicht nahm, wurde nun offiziell aufgehoben.

In der jüngsten Sitzung des Nassauer Stadtrats ging es um die Mauern am Kaltbach in Nassau zwischen dem Spielplatz und der Straße Oberer Bongert. Darin hatte sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen. Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, weist nun darauf hin, dass die Verbandsgemeinde nicht pauschal die Zuständigkeit für die Ufermauern übernommen hat.







Artikel teilen

Artikel teilen