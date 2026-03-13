Produktionsende in Diez
Kaiser Backformen: Das sagt der Betriebsrat
Das letzte Kapitel einer Traditionsfirma aus der Region ist geschrieben.
Johannes Koenig

Der Mutterkonzern hatte schnelle Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern angekündigt, doch zu diesen wurde laut Aussage eines Betriebsratsmitgliedes noch nicht einmal eingeladen. 65 Arbeitsplätze sind gefährdet – trotz Standortgarantie bis 2030.

Nach der Ankündigung des Haushaltswarenherstellers Groupe SEB, die Produktion von Kaiser Backformen am Standort Diez einzustellen und die Konzernleitung gegenüber den Medien keine Einzelheiten preisgeben wollte, sprach nun ein Mitglied des Betriebsrates mit unserer Zeitung über Hintergründe und Zahlen.

