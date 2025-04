Regina Thamerus ist sauer. Die Kehlbacherin wohnt unweit eines „Wasserhäuschens“ in der knapp 200 Einwohner zählenden Ortsgemeinde in der VG Nastätten. So beobachtete Thamerus am 8. März etwas, das sie veranlasste, sich zunächst an ihren Ortsbürgermeister und, als das ihrer Meinung nach nichts half, an die Kreisverwaltung zu wenden: „Es ist unfassbar!“, entrüstet sich die ältere Dame. „Am 8. März wurde unser Wasserhäuschen und die Umgebung des kompletten Bewuchses beraubt. Mit schwerem Gerät, drei Traktoren, Motorsäge, Industriefräse und fünf Männern ging man einer jahrelang gewachsenen Brombeer-, Wildrose- und Holunderhecke samt des meterhohen Brennnesselgestrüpps zu Leibe. Der Baum wurde abgesägt bis zum Stamm, sodass dort kein Vogel mehr sitzen kann. Der ganze Lebensraum, nicht nur für Vögel, sondern auch für Salamander, Blindschleichen, Insekten, Wildbienen und besonders für die Raupen der Schmetterlinge, die dringend die Brennnesseln brauchen, ist sinnlos zerstört worden“, empört sich die Kehlbacherin.

Darum geht es: Zwischen dem 1. März und dem 30. September sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz größere Schnittarbeiten an Gewächsen verboten, da in ihnen Nestbauarbeiten von Vögeln und anderen Tieren erfolgen, die dort brüten und nach der Geburt ihre Jungen aufziehen. Das Verbot umfasst nicht nur Hecken, sondern auch Bäume, Büsche, Sträucher und andere Gehölze wie Röhrichte. In Rheinland-Pfalz wird ein Verstoß je nach Umfang der Zerstörung mit Bußgeldern zwischen 50 und 10.200 Euro bestraft.

Auslegungsspielraum schafft jedoch § 39 Absatz 5 Satz 2 BNatSchG, in welchem es heißt: „Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen. Angesichts des Ausmaßes der Arbeiten dürfte es sich in Kehlbach jedoch kaum um einen Fall handeln, der unter Absatz 5 Satz 2 zu subsumieren ist. Denn wie das Foto eines Mitarbeiters dieser Zeitung belegt, wurde der Hang rings um das Gebäude tatsächlich großflächig abgeholzt. Brandspuren in unmittelbarer Nähe weisen möglicherweise auf die Entsorgung einer größeren Menge Grünschnitt hin.

Fall eingestellt

Die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Rhein-Lahn hat die Ortsgemeinde Kehlbach nach eigenen Angaben darauf hingewiesen, „dass es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt und eine Ortsgemeinde eine gewisse Vorbildfunktion für Bürger hat. Künftige Arbeiten sollen mit der Naturschutzbehörde im Vorfeld abgesprochen werden. Der Fall wird sodann eingestellt“, heißt es vonseiten der Unteren Naturschutzbehörde auf Nachfrage unserer Zeitung.

Ortsbürgermeister Reiner Simon erklärt hierzu: „Dieser Rückschnitt war notwendig, um den Bautenschutz sicherzustellen, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die Sicherheit unserer freiwilligen Helfer zu schützen. Das Wasserhaus spielt eine entscheidende Rolle für die Löschwasserversorgung von Kehlbach, insbesondere für das Altenheim im Ort. Die großen Wurzeln und das Gewicht der Bäume und Sträucher gefährdeten das Bauwerk, weshalb der Rückschnitt zur Erhaltung der strukturellen Integrität des Wasserhauses unverzichtbar war“, so der Ortsbürgermeister.

Zudem hätten überhängende Äste ein Risiko für Fußgänger und spielende Kinder auf dem angrenzenden Wirtschaftsweg bedeutet. Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, sei der Rückschnitt der Vegetation dringend erforderlich gewesen.

Manfred Braun, Naturschutzexperte aus Nassau erscheint die Argumentation „fadenscheinig“. Er räumt zwar ein, dass der Verkehrssicherung dem Naturschutz grundsätzlich der Vorrang einzuräumen sei. „Aber die Situation war sicher nicht erst am 8. März, sondern wahrscheinlich auch schon am 28. Februar bekannt“, so Braun. Dass die Untere Naturschutzbehörde das Verfahren eingestellt hat, erscheint ihm auch vor dem Hintergrund, dass die Kreisverwaltung, der die Untere Naturschutzbehörde untersteht, selbst regelmäßig an Bürgerinnen und Bürger zur Einhaltung der Schonzeit appelliert, „merkwürdig“.

Saskia Daubach-Metz, Pressesprecherin des Rhein-Lahn-Kreises, weist jedoch auf die schwierige Abwägung hin, die die Untere Naturschutzbehörde hier zu treffen hatte: „Generell steht hier die Verkehrssicherungspflicht in Konkurrenz zum Gehölzschutz des Naturschutzes. War die vorherige Durchführung der Maßnahme witterungsbedingt tatsächlich nicht möglich und birgt ein Aufschub bis zum Ende der Schutzzeit ein Verkehrssicherungsrisiko, wäre hier die Schonzeit nach dem Naturschutzrecht als nachrangig einzuschätzen und gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG vom Verbot ausgenommen“, so Daubach-Metz. Sie fügt aber hinzu: „Es wäre vonseiten der Ortsgemeinde erforderlich gewesen, die Maßnahmen vorher abzustimmen.“ Darauf sei die Gemeinde nun hingewiesen worden.

„Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst.“

Kehlbachs Bürgermeister Reiner Simon

Kehlbachs Bürgermeister Reiner Simon betont jedoch, Witterungsbedingungen der vorangegangenen Wochen hätten Arbeiten zu einem früheren Zeitpunkt nicht zugelassen, da die Sicherheit der Arbeiter am steilen Hang nicht hätte gewährleistet werden können.

Auch ist es ihm wichtig, zu betonen: „Vor Beginn der Arbeiten haben wir uns davon vergewissert, dass kein Austrieb eingesetzt hat. Bei unserer Überprüfung wurden keine Vögel oder frischen Nester festgestellt. Lediglich ein sehr altes, zerfallenes Nest konnte vor Beginn der Arbeiten gesichtet werden und während der Durchführung wurden keine weiteren Nester gefunden.“ Auch versichert er, dass die Erhaltung der Natur ihm am Herzen liege: „In unmittelbarer Nähe des Wasserhauses befinden sich zahlreiche Sträucher und Bäume, die beide Seiten der Straße säumen und insgesamt weit über 200 Meter Dickicht bilden. Diese Vegetation wollen wir erhalten, um den Tieren einen natürlichen Lebensraum zu bieten und die biologische Vielfalt in der Umgebung zu fördern.“

Dass er zu Regina Thamerus, die ihn auf die Schonzeit angesprochen haben will, geantwortet haben soll, es handele sich um einen „Formschnitt“, das wollte Reiner Simon auf Nachfrage unserer Zeitung nicht kommentieren. Doch er räumt selbstkritisch ein, aufgrund der kurzfristigen Dringlichkeit habe man versäumt, rechtzeitig eine Ausnahmegenehmigung bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. „Wir erkennen an, dass dies ein Versäumnis unsererseits war, und werden zukünftig sicherstellen, dass solche Maßnahmen rechtzeitig geplant und in Übereinstimmung mit den naturschutzrechtlichen Vorgaben durchgeführt werden. Die Ortsgemeinde ist sich ihrer Verantwortung gegenüber dem Natur- und Artenschutz bewusst und wird weiterhin alles daransetzen, diese Verpflichtung mit der Verkehrssicherungspflicht in Einklang zu bringen.“