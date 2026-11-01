Herbstfest im Haus der Familie
Kaffee, Kreativität und Kultur in Katzenelnbogen 
Der Cajun- und Folkmusiker Yannick Monot las aus seiner Autobiografie „En Chemin“ („Unterwegs“, Teil I) vor.
Der Cajun- und Folkmusiker Yannick Monot las aus seiner Autobiografie „En Chemin“ („Unterwegs“, Teil I) vor.
Roswitha Schütz

Kaffee, Kreatives und Lesungen: Das Herbstfest im Haus der Familie bot Marktflair, Kinderspaß und stimmungsvolle Vorträge. Handwerk, Bücher und Begegnungen luden zum Entdecken und Verweilen ein.

Lesezeit 2 Minuten
Das Herbstfest im Haus der Familie war ein voller Erfolg. Bei Kaffee, Kuchen und netten Gesprächen kamen die Besucher in gemütlicher Atmosphäre zusammen. Dabei bot sich die Gelegenheit, miteinander und mit den Mitarbeiterinnen ins Gespräch zu kommen. Bei den verschiedenen Ausstellern konnten sich die Besucher über das breite Spektrum der Angebote des Hauses und seiner Kooperationspartner informieren.
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