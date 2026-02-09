Anklage wegen Waffenbesitzes Kästchen mit Revolver gerät an der Aar in Vergessenheit Thorsten Kunz 09.02.2026, 12:00 Uhr

i Am Amtsgericht Diez wurde nun einem mittlerweile getrennten Ehepaar wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz der Prozess gemacht. Peter Steffen/dpa

Da kauft man nichts ahnend ein Haus im Aartal und findet dort eine scharfe Waffe vor. Statt dies den Behörden zu melden, vergaßen der Mann und die Frau das Kästchen mit dem Revolver – nun mit Folgen.

Im Jahr 2018 kaufte ein Ehepaar aus Hessen ein Haus in einer Gemeinde an der Aar. Beim Ausräumen der Hinterlassenschaften des Vorbesitzers stießen sie in einer Ecke des Dachbodens auf ein Holzkästchen mit brisantem Inhalt: einen (scharfen) Trommelrevolver der Marke Uberti Black Powder mit 35 Patronen.







