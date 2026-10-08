Einbahnregel auf Kreisstraße K8 Schweighausen-Becheln ist Einbahnstraße Andreas Galonska 08.10.2026, 14:00 Uhr

i Von Becheln aus ist die Zufahrt zur Kreisstraße 8 seit kurzer Zeit nicht mehr erlaubt. Von der Schweighausener Seite aus darf die Straße im Einbahnverkehr befahren werden. Andreas Galonska

Die Kreisstraße zwischen Becheln und Schweighausen ist zur Einbahnstraße geworden. Aus Richtung Becheln ist die Straße dicht, weil ihr Zustand als zu schlecht gilt und weil ein gefahrloser Begegnungsverkehr kaum möglich scheint.

Die Kreisstraße 8 von Becheln nach Schweighausen ist nur noch als Einbahnstraße befahrbar. Wegen des schlechten Zustands der Straße wurde eine Einbahnregelung angeordnet. Von Schweighausen nach Becheln darf die K8 weiterhin befahren werden, in Gegenrichtung jedoch nicht.







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