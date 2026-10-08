Die Kreisstraße zwischen Becheln und Schweighausen ist zur Einbahnstraße geworden. Aus Richtung Becheln ist die Straße dicht, weil ihr Zustand als zu schlecht gilt und weil ein gefahrloser Begegnungsverkehr kaum möglich scheint.
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Die Kreisstraße 8 von Becheln nach Schweighausen ist nur noch als Einbahnstraße befahrbar. Wegen des schlechten Zustands der Straße wurde eine Einbahnregelung angeordnet. Von Schweighausen nach Becheln darf die K8 weiterhin befahren werden, in Gegenrichtung jedoch nicht.