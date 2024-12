Vorübergehend freie Fahrt K64 in Zollhaus ab Freitag temporär geöffnet 17.12.2024, 18:00 Uhr

i Die Asphaltdeckschicht auf der K64 wurde in der vergangenen Woche aufgetragen. In dieser Woche erfolgt eine Teilabnahme. Ab Freitag wird die Ortsdurchfahrt Zollhaus dann temporär freigegeben. Foto: Wolf/LBM privat

Die Baustelle in der Ortsdurchfahrt sorgte im Vorfeld und während der Arbeiten für Diskussionen. Pendler aus Burgschwalbach mussten eine weitläufige Umleitung in Kauf nehmen.

Die Kreisstraße 64 in der Ortsdurchfahrt Zollhaus wird am kommenden Freitagnachmittag temporär wieder geöffnet. Somit ist die Straße für die Autofahrer in und aus Richtung Burgschwalbach zumindest vorübergehend wieder befahrbar. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez mit.

