Prozess Amtsgericht JVA Diez: Test brachte Drogen zum Vorschein Thorsten Kunz 17.12.2025, 16:00 Uhr

i Am Diezer Amtsgericht musste sich ein Mann verantworten, dem die Hutschnur wegen einer vermeintlichen Lappalie gerissen war. Andreas Galonska

In der Haft hat ein Mann gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Dafür musste sich ein 40-Jähriger vor dem Diezer Amtsgericht rechtfertigen.

. Ein erst seit Juli 2025 wieder auf freiem Fuß befindlicher ehemaliger Insasse der JVA Diez musste sich jetzt wegen eines noch in der Haft begangenen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erneut vor dem Amtsgericht Diez verantworten. Dem aus dem Raum Neuwied stammenden 40-Jährigen wird vorgeworfen, sich im Februar 2025 per Post ein mit hoch dosiertem synthetischem Cannabinoid getränktes Blatt Papier in die Haftanstalt schicken gelassen zu ...







Artikel teilen

Artikel teilen