Lehre statt Hörsaal Junge Menschen an Rhein und Lahn setzen auf Ausbildung Mariam Nasiripour 05.09.2026, 15:00 Uhr

i Ausbildung gewinnt wieder an Attraktivität. HWK und IHK erklären, was hinter dem Trend steckt. Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Ausbildung wird für junge Menschen wieder attraktiver. Auch im Rhein-Lahn-Kreis bleiben die Zahlen stabil. HWK und IHK sehen gute Chancen – und erklären, was hinter dem Trend steckt.

Jedes Jahr zum 1. August und zum 1. September starten junge Menschen in ein neues Ausbildungsjahr. So auch in diesem Jahr, wo sich der Trend mehr in Richtung Ausbildung und weniger in Richtung Studium zu entwickeln scheint. Wir haben bei der Handwerkskammer Koblenz sowie der Industrie- und Handelskammer (IHK) gefragt, wie sie diese Entwicklung wahrnehmen und warum die Ausbildung wieder attraktiver geworden ist.







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