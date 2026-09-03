„Sherlock Holmes“ ist zu sehen
Junge Bühne Lahnstein: Neue Spielzeit startet 
Michael Endes Kinderbuch-Klassiker „Momo“ ist ab dem 5. September in Lahnstein zu sehen.
Michael Endes Kinderbuch-Klassiker „Momo“ ist ab dem 5. September in Lahnstein zu sehen.
Kai Myller/Junge Bühne

Sie nennt sich selbst „Bühne für Generationen“: Die Junge Bühne Lahnstein besteht seit 2018, mehr als 180 Aktive stehen dort gemeinsam auf der Bühne. Am Freitag beginnt die neue Spielzeit.

Lesezeit 2 Minuten
Die Junge Bühne Lahnstein hat sich in den vergangenen Jahren einen exzellenten Ruf über die Stadtgrenzen hinaus erarbeitet. Anfang September startet nun die neue Saison, unter anderem gibt es eine Kooperation mit dem Theater der Stadt Lahnstein. Insgesamt planen Intendantin Corinna Schmitz und ihr Team in dieser Spielzeit drei Produktionen: Den Auftakt macht am Freitag, 4.
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