Premiere am Samstag Junge Bühne Lahnstein entführt Besucher nach Berlin 15.11.2025, 06:00 Uhr

i „Berlin – Das Musical“ feiert am Samstag in Lahnstein Premiere. Corinna Schmitz

Ein Musical ist eine Form des Musiktheaters, die Schauspiel, Tanz, Gesang und Musik vereint, um eine Geschichte zu erzählen. Diese populäre Unterhaltung verbindet Dialoge mit Musiknummern. Am Samstag gibt’s in Lahnstein eine spannende Premiere.

Die Junge Bühne in Lahnstein hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2018 von einem reinen Jugendtheater zu einer viel beachteten Kultureinrichtung gewandelt, welches mehr als 200 Akteure von 3 bis über 80 Jahren vereint. Es bietet neben dem regulären Theaterbetrieb auch Workshops an und fördert die musikalische, tänzerische und schauspielerische Erziehung von Kindern und Jugendlichen.







