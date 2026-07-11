Legodorf im Pfarrheim gebaut
Junge Baumeister erschaffen Filsen im Kleinformat
Können zu Recht stolz sein auf ihre Gemeinschaftswerk: 14 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren haben Filsen ne
Können zu Recht stolz sein auf ihre Gemeinschaftswerk: 14 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren haben Filsen neu erbaut.
Bletzer Ulrike

Häuser, Kirschbäume und die Wachport: Mit viel Kreativität haben Kinder und Jugendliche ihr Heimatdorf aus Legosteinen nachgebildet.

Lesezeit 1 Minute
So schnell kann es gehen mit der Dorferneuerung: An nur vier Vormittagen haben 14 Kinder und Jugendliche Filsen mit Legosteinen ein zweites Mal erbaut. So sind jetzt im Pfarrheim St. Margaretha Häuser zu sehen, wie sie auch in der Realität an den Straßen stehen – dazu natürlich Filsener Kirschbäume und die Wachport mit Miniatur-Bürgermeister davor.
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