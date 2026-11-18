Kein Zuschuss für Neuwagen Julia Jannaschk kämpft um ein Auto für ihren Sohn Tyler Till Kronsfoth 18.11.2026, 15:00 Uhr

i Julia Jannaschk aus Mittelfischbach kämpft um einen behindertengerecht ausgestatteten Neuwagen für ihren Sohn Tyler. Julia Jannaschk

Ein neues, behindertengerecht umgebautes Auto würde das Leben von Julia Jannaschk und ihrem Sohn Tyler erheblich verbessern. Beim Rhein-Lahn-Kreis beantragt die Mutter aus Mittelfischbach eine Kostenübernahme. Doch so einfach ist die Sache nicht.

Der Fall des kleinen Tyler weckte öffentlich großes Mitgefühl. Der Junge aus Mittelfischbach war im Dezember 2011 im Alter von 14 Monaten im Krankenhaus an einem Apfelstück beinahe erstickt und ist seitdem schwerstmehrfachbehindert. Seither kämpft seine Mutter Julia Jannaschk für ihren Sohn.







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