Wegen eines ganzen Bündels von Gewaltdelikten, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis musste sich ein 21-jähriger Mann aus Runkel vor dem Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richterin Luisa Schäfer verantworten. Nach einer mehrstündigen Verhandlung verhängte das Gericht eine deutliche Strafe gegen ihn. Zwei Mitangeklagte kamen glimpflich davon.

Am 20. September 2021 soll der damals 17-jährige Jugendliche im Hinterhof einer Limburger Shisha-Bar mit einer Eisenstange auf den Kopf eines Opfers eingeschlagen haben. So steht es in der Anklageschrift, die von Staatsanwältin Alena Fuhrmann verlesen wurde. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma, das lebensbedrohlich war und in der Uni-Klinik Gießen behandelt werden musste.

Opfer aus der Shisha-Bar herausgelockt

An der Tat beteiligt war laut Anklage ein 27-jähriger Mann aus Brechen, der ebenfalls auf der Anklagebank saß. Er soll das Opfer unter einem Vorwand aus der Shisha-Bar herausgelockt haben, in dem Wissen, dass es verprügelt werden sollte. Über die Hintergründe der Tat wurde vor Gericht nichts bekannt.

Bereits wenige Wochen davor soll der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft schon einmal Gewalt ausgeübt haben. Auf dem Parkplatz der Werkstadt soll er einem Mann mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und mit einer gefüllten Plastikflasche heftig aufs Ohr geschlagen haben. Ein im Ohr befindlicher Kopfhörer wurde laut Polizeibericht und ärztlichem Gutachten so stark in den Gehörgang gerammt, dass Blut aus dem Ohr lief. An dieser Tat war laut Anklage ein damals ebenfalls 17-jähriger Jugendlicher beteiligt, der heute in Grävenwiesbach lebt. Er soll dem Hauptangeklagten das Pfefferspray gegeben haben und saß daher mit ihm vor Gericht.

Schusswaffe an die Schläfe gehalten

Die nächste Tat ereignete sich am Neujahrstag 2022 in der Limburger Zeppelinstraße: Zusammen mit einem unbekannten Mittäter soll der Angeklagte zwei Personen eine Schusswaffe an die Schläfe gehalten und die Herausgabe einer kleinen Tüte Silvesterknaller verlangt haben. Anschließend soll er beiden Opfern mit dem Schießeisen ins Gesicht geschlagen und sie verletzt haben.

Im Februar des darauffolgenden Jahres soll der junge Mann schon wieder straffällig geworden sein: In Elz soll er einem Opfer Faustschläge gegen den Kiefer verpasst haben, sodass sich ein Zahn lockerte. Auch der Besitz einer Waffe wurde dem Angeklagten vorgeworfen: Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Villmar fanden Beamte der Polizei Limburg am 20. April 2021 einen verbotenen Schlagring. Schließlich erwischte die Polizei Limburg ihn im Mai 2022 auch noch auf der Limburger Schiede am Steuer eines Pkw – obwohl er keinen Führerschein besaß. Somit musste sich der heute 21-Jährige wegen insgesamt sechs Straftaten verantworten.

Vor Gericht gab sich der gepflegt erscheinende junge Mann zunächst zugeknöpft und wollte keine Angaben machen. Erst nach der Mittagspause und nach Gesprächen mit seinem Rechtsanwalt Albert Balmert räumte er Zug um Zug die gegen ihn erhobenen Vorwürfe ein. Lediglich zu der Attacke mit der Eisenstange schwieg er. Weil das männliche Tatopfer, das als Zeuge geladen war, erst gar nicht vor Gericht erschienen war, schlug Staatsanwältin Alena Fuhrmann eine Einstellung des Verfahrens in diesem Punkt vor, die das Gericht akzeptierte.

Schuldig in allen Anklagepunkten

Auch das Verfahren gegen den 27-jährigen Mitangeklagten, der das Opfer der Eisenstangen-Attacke aus der Shisha-Bar gelockt haben soll, wurde gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Der Brechener muss 1200 Euro zugunsten des Limburger Tierschutzvereins zahlen.

Der 21-jährige Grävenwiesbacher, dem die Beteiligung an der Prügelei auf dem Werkstadt-Parkplatz vorgeworfen wurde, war der Einzige der drei Angeklagten, der konkrete Angaben machte. Er berichtete, dass er auf dem Bahnhofsvorplatz von einem Unbekannten angerempelt worden sei. Daraus habe sich eine Auseinandersetzung entwickelt, die sich erst am Busbahnhof und später auf dem Werkstadtparkplatz fortgesetzt habe. Allerdings bestritt der Angeklagte, dass er sich selbst etwas zuschulden kommen ließ. Er sei es gewesen, der eine „Backpfeife“ erhalten und sich anschließend „nur gewehrt“ habe. Was genau das denn bedeutet, wollte Richterin Schäfer wissen. Darauf gab der junge Mann keine Antwort. Rechtsanwalt Roland Anders bot dem Gericht eine Verurteilung seines Mandanten zu 80 Stunden gemeinnützige Arbeit und 200 Euro Schmerzensgeld für das Opfer an. Diesem Vorschlag folgte Richterin Schäfer in ihrem Urteil, in dem sie den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig sprach. Außerdem wurde ihm auferlegt, an einem Berufsintegrationsprojekt („Just Best“) der Limburger GAB teilzunehmen.

Der Hauptangeklagte erhielt eine Jugendstrafe von zwei Jahren, die das Gericht zur Bewährung aussetzte. Der 21-Jährige wurde in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen: Verstoß gegen das Waffengesetz, gefährliche Körperverletzung und Körperverletzung in jeweils zwei Fällen, Nötigung, räuberische Erpressung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das Gericht verhängte außerdem vier Wochen Dauerarrest und eine Geldauflage von 3000 Euro, davon 500 Euro als Schmerzensgeld. Obendrein muss der junge Mann an einem Anti-Gewalttraining teilnehmen. Beide Urteile sind rechtskräftig.